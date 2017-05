IRREGULARIDADES: TCU MULTA CRECI/MS EM 20 MIL

O TCU (Tribunal de Contas da União) resolveu multar o CRECI/MS (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul) na quantia de R$ 20 mil reais, na pessoa do presidente atual da entidade Sr. Delso José de Souza. O processo nº 018.452/2013-2 foi julgado na sessão de 02/05/2017, depois de auditoria da realizada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso do Sul (SECEX-MS), e denúncia a respeito de irregularidades ocorrida no CRECI/MS 14ª Região, devido à irregularidades como: contratação de empregados sem observação de concurso público e inobservação à Lei de Licitações e Contratos além da prática de nepotismo.

PENALIDADE

Diante da denúncia feita contra a administração do atual presidente Delso José de Souza o TCU resolveu multá-lo em R$ 20 mil reais, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional. Tembém foram multados por irregularidades: Eduardo Francisco Castro, R$% 6 mil reais e Srs. Ronaldo Ghedine, Carlos Eduardo Scarcelli e Kelly Canhete Alce multados em R$ 3 mil reais cada.

O TCU também pediu que seja desligado do CRECI/MS 14ª Região o advogado Antônio Carlos de Novaes Filho, prestador de serviços de consultoria jurídica, visto que sua contratação caracterizou “terceirização indevida de serviços advocatícios” e mandou que a Sra. Camila Ramos de Souza devolvesse a quantia referente ao seu salário referente ao mês de março/2013.

Mandou ainda o órgão fiscalizador que “todos os veículos que compõe a frota do CRECI/MS coloquem em suas portas a identificação do órgão, para que não fiquem sendo utilizados como se fossem veículos particulares, e ordenou à Secex/MS que promova rígido controle sobre as observações adequadas, a fim de que sejam elas cumpridas pelo atual presidente.

.Participaram do julgamento os ministros: Benjamin Zymler (na Presidência), Bruno Dantas e Vital do Rêgo com as presenças de: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira.

NEPOTISMO

Ficou evidenciado a prática de “nepotismo” praticado pelo atual presidente do CRECI/MS 14ª Região, que em 2013 contratou sua filha, Camila de Souza, para trabalhar na séde da entidade, burlando regra constitucional da admissão de pessoal. Delso justificou a contratação da própria filha que “Seria ela a única – entre 4 candidatos – a possui especialidade em ‘Educação à Distância’.

Outra irregularidade: Compras sem a devida comprovação de realização de pesquisa de preços de mercado a, pelo menos, três potenciais fornecedores nas contratações diretas e falha na composição dos processos de dispensa de licitação ante a ausência dos documentos referentes à realização dos orçamentos; concessão de passagens aéreas e diárias de maneira indevida: sem a comprovação das despesas; mediante suprimento de fundos; mediante pagamento concomitante com alimentação; sem informações e/ou documentos aptos à descrição das viagens e à liquidação da despesa; autoconcessão de diárias pelo Presidente; utilização de modalidade indevida de licitação.

O Creci/MS também foi condenado por ter adquirido dois veículos Celta 0KM da Empresa Smaff Automóveis Ltda., atraves de ‘carta convite’ sem que tivesse consultado outras três concessionárias, o que caracteriza ‘direcionamento’ da modalidade; falta de publicidade que acabou direcionando a contratação de buffet para o evento do ‘Dia do Corretor e lançamento da Revista Creci/MS ao Buffet Campo Grande (Youted).

