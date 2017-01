Jack Daniel´s lança marca de café com aroma e sabor de Whisky

A ‘Jack Daniel´s’, famosa marca de Whisky americana, anunciou esta semana que irá investir em uma novidade que agradará seus apreciadores que já acordam pensando em saborear o gosto da bebida pela manhã. A marca está lançando no mercado o café ‘Jack Daniel´s Coffee’, que levará o aroma do whisky para os grãos torrados.

Em parceria com a ‘World of Coffes’, empresa especialista em grãos e considerada uma das melhores empresas de cafés do mundo por possuir produtos de aroma e doçura intensos com as melhores variações de acidez, corpo e sabor, a famosa marca de Whisky estará lançando no mercado uma linha intitulada Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Coffee.

O café será feito com uma infusão do whisky “Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Whiskey” misturado ao café de tipo arábico. Apesar disso, a marca garante que a bebida não será nada alcoólica e não causará nenhum efeito característico do consumo de álcool. A idéia das marcas é criar em conjunto um café de boa qualidade com o aroma e sabor do uísque, junto de notas de caramelo e baunilha.

Já disponível para venda, o produto pode ser encontrado e encomendado na loja online da Jack Daniel´s nas opções lata ou embalagem plástica, além de uma versão descafeinada. Quem quiser aproveitar a experiência com o pacote completo pode também adquirir a canecas de café que levam o logo da marca.

