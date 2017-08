JBS admite que não cumpriu acordos fiscais

Em véspera de auditoria a JBS mais uma vez confirmou que não cumpriu acordo de recebimento de incentivos fiscais em duas unidades de Campo Grande. São três as estruturas que falharam no cumprimento de metas pré-estabelecidas pelo Estado.

O presidente da CPI da Propina, Paulo Corrêa explicou que somada a unidade de Ponta Porã o prejuízo soma R$ 135 milhões ao se conceder incentivos que não retornaram com melhorias na planta de abates, aumento de processamento e geração de empregos.

De acordo com o site Midiamax que apurou que o auditores da empresa tem se antecipado diante do cronograma de visitas dos parlamentares que investigam existência de suposto pagamento de propina com emissão de notas frias. Diante da admissão de culpa, as inspeções acabam canceladas na véspera.

O deputado Pedro Kemp em reunião na semana passada apurou que a comissão de inquérito pontou que o posicionamento da JBS expõe um ‘rombo’ da empresa e a inexistência de uma fiscalização do Estado capaz de detectar irregularidades na concessão de incentivos fiscais.

Não foi descartado pelos integrantes da CPI o deslocamento a Brasília/DF com o objetivo de se reunir com o atual e a futura procuradora-geral da República, Rodrigo Janot e Raquel Dodge. O objetivo consiste em estabelecer parâmetros legais que possibilitem ressarcimentos ao Estado.

Há uma possibilidade de recuperação de R$ 500 milhões. Contudo a recuperação monetária Será possível se confirmada irregularidades nas oito unidades da JBS beneficiadas por meio de Tares.

Contudo é necessário a finalização pela CPI da auditoria de notas fiscais, visitas e oitivas.

