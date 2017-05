JBS Couros aumenta em sete vezes sua produção no Vietnã desde o início da operação no país

Unidade da empresa é destaque nos negócios globais da JBS Couros; produção anual atinge mais de seis milhões de m² do produto acabado

Presente há dois anos e meio no Vietnã, a unidade da JBS Couros tem colhido bons frutos na região. Desde que iniciou as atividades, já apresentou um crescimento importante em sua produção, passando de 800 mil para 5,5 milhões de pés quadrados por mês, o que representa mais de seis milhões de metros quadrados de couro acabado entregues por ano. Atualmente, a produção tem como destino o segmento moveleiro, atendendo à Ásia, à Europa e os Estados Unidos.

A empresa atribui tamanho crescimento à sua capacidade de alta performance na indústria coureira, bem como à localização estratégica da fábrica, considerada uma das mais modernas do negócio. A unidade fica próxima ao município de Ho Chi Minh, maior cidade e principal centro financeiro, corporativo e mercantil do Vietnã. Integra um importante polo industrial e possui fácil acesso logístico aos principais mercados consumidores de couros da Companhia na região.

Além disso, conta com fatores externos que também contribuem com o excelente momento da JBS naquele país. Questões como economia, políticas internas equilibradas e estabilidade do câmbio são os destaques. “O Vietnã tem nos proporcionado um ambiente extremamente favorável para a ampliação dos nossos negócios, além de ser um mercado muito promissor e ideal para empresas que desejam um crescimento real e consistente”, afirma Roberto Motta, presidente da JBS Couros.

Sobre a JBS

A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com cerca de 235 mil colaboradores em mais de 20 países. A companhia possui um portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação como Doriana, Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, entre outras, que atendem 300 mil clientes de mais de 150 nacionalidades em todo o mundo. Com foco em inovação, essa diretriz se reflete também na gestão de negócios correlacionados como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, invólucros naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, embalagens metálicas e transportes. A JBS adota as melhores práticas de governança corporativa e de sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor, além de conduzir as suas operações com foco na alta qualidade e segurança dos alimentos e na preocupação com o bem-estar animal.

