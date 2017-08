José Wanderley Bezerra, advogado que atuou na defesa do empresário João Baird e também na defesa de André Cance, ex-secretário estadual adjunto da Fazenda irá defender também a JBS no âmbito da CPI.

O advogado Bezerra atuou como procurador geral do Estado e de acordo com o deputado Paulo Corrêa (PR) presidente da CPI o defensor também será responsável por encaminhar documentos com informações fiscais da JBS. Documentos referentes aos benefícios recebidos do governo estadual.

