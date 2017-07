JBS terá que ressarcir dinheiro ao Governo de MS

Será exigido da empresa frigorífica JBS pelo Governo de MS o ressarcimento do dinheiro e também a CPI a Assembleia Legislativa comprovará que não foram cumpridos os acordos de incentivos fiscais.

A CPI em 15 dias trabalhados detectou irregularidades fiscais e tributárias em um dos TARES que foram firmado com a gestão do Governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O deputado estadual Paulo Correa que também preside a comissão revelou que o prejuízo aos cofres públicos chega a quase R$ 100 milhões.

Em virtude desse prejuízo Eduardo Riedel, secretário estadual relatou que as ações são par reverter os prejuízos causado aos cofres públicos. E conclui dizendo que as medidas serão tomadas no decorrer da conclusão da investigação. E afirmou que ‘Se for comprovado o descumprimento de acordos, nós iremos atrás de medidas cabíveis na justiça’.

Após o termino da conclusão dos trabalhos a CPI encaminhará o parecer final da referida apuração investigativa ao MPE.

E na sequencia caberá então a Justiça o dever de intimar os denunciados e também a determinação da devolução do dinheiro que foi concebido pelo Estado. Riedel ainda declarou que ‘Se houver crime, nós iremos agir com o intuito de reaver o dinheiro’.

Foram investigados até agora cinco termos de acordo que estão sendo apurados pela CPI. A Assembleia analisou até o momento 1.082 da 1.800 notas fiscais que foram emitidas pela JBS.

