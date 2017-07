J&F se manifesta, pede mais prazo e diz que tem interesse em contribuir com CPI

A J&F, holding que controla a JBS, entregou na tarde de hoje (03) à CPI das Irregularidades Fiscais e Tributárias de Mato Grosso do Sul, um documento em resposta ao ofício da Comissão que solicitou cópias dos TAREs firmados com o Governo do Estado, bem como os aditivos, notas fiscais, detalhamentos sobre os incentivos fiscais concedidos e esclarecimentos sobre o cumprimento ou não do que foi pactuado.

No documento a J&F solicita prazo adicional de 45 dias, contados a partir de hoje (3) ou “dilação do prazo que os nobres deputados considerarem razoável para reunir os documentos”.

A J&F agradeceu ainda a oportunidade de comparecer perante a Comissão e afirma que “comparece de boa-fé e com interesse em fornecer os subsídios necessários aos trabalhos da CPI”.

O motivo para a prorrogação do prazo seria, segundo a companhia, o grande número de documentos que vem sendo solicitados por outros órgãos da justiça desde que os irmãos Joesley e Wesley Batista assinaram o acordo de leniência e colaboração premiada.

Ao receber o documento, o presidente da CPI, deputado Paulo Corrêa (PR), afirmou que agora o pedido da J&F será analisado pela Comissão.

“Hoje terminaria o prazo e eles se manifestaram pedindo essa prorrogação, o que é legalmente aceito. Na próxima reunião da CPI, na quarta-feira, vou colocar isso em discussão e todos os membros decidirão sobre a prorrogação do prazo”, explicou Paulo Corrêa.

