João César Mattogrosso está acompanhando situação do Viva Centro

Depois de participar da assinatura do contrato milionário entre prefeitura de Campo Grande e o BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), em Brasília, no dia 12 de maio, o vereador João César Mattogrosso está na expectativa pela licitação do projeto Viva Centro, prevista para este mês.

Desde 2013 no papel, o parlamentar acompanhou o chefe do Executivo para destravar a verba e ver a execução das obras de reforma da área central da Capital. “Revitalizar o centro da nossa cidade trará muito mais do que benefícios econômicos. Promoverá a convergência entre cidadania e cidade”.

A obra de US$ 56 milhões, ou seja R$ 157 milhões, deve começar em outubro deste ano e ser concluída em 20 meses. Os recursos serão liberados pelo BID, de acordo com a prestação de contas e andamento da obra. O município só pagará o financiamento daqui cinco anos, com juros de 2% ao ano.

“A ideia é transformar o centro da Capital em um grande shopping a céu aberto. Vai mudar um pouco a cultura dos campo-grandenses e nosso centro vai ficar muito lindo”, concluiu o vereador.

VIVA CENTRO

As obras do Viva Centro serão realizadas por etapas. A programação é que se inicie a partir da Rua 14 de Julho, entre a Rua 7 de setembro e a Avenida Mato Grosso. No organograma das equipes, se não houver imprevistos, cada quadra deve ser feita em duas semanas.

Esqueçam a fiação que atrapalha o visual da principal rua comercial do centro da cidade. O projeto inclui o embutimento de todos os fios de forma subterrânea. Também será recolocado o relógio ao seu local original, entre a esquina da 14 de Julho e Avenida Afonso Pena.

O trânsito passará por mudanças drásticas. Haverá diminuição de faixas para reduzir o tráfego de veículos e a retirada de circulação de ônibus nesta rua. Assim, as calçadas poderão serem ampliadas, com espaço amplo para o passeio da população. No paisagismo está incluso bancos, árvores e painéis de informações.

