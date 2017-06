João César Mattogrosso reúne prefeito, entidades e vereadores para discutir Prodes

Como presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, o vereador João César Mattogrosso (PSDB), realiza na próxima segunda-feira (05), às 15h30, no Plenarinho “Edroim Reverdito” da Câmara Municipal, uma reunião com o prefeito Marcos Trad (PSD), vereadores e representantes de entidades da indústria e do comércio para debater o Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande).

A intenção do parlamentar é a de ouvir as ideias de todos os envolvidos nos setores que abrangem a legislação de incentivos fiscais. Ele também vai propor mudanças para modernizar, dar mais transparência e eficiência.

“É preciso ter critérios. Saber se o tamanho da área doada corresponde à quantidade de trabalhadores empregados. Além disso, hoje estamos apreciando projetos antigos. A documentação da carta consulta tem que ser no máximo de um ano”, explica o vereador.

Para João César Mattogrosso também é preciso filtrar as doações. “Não posso permitir, por exemplo, que uma pessoa com débito no município possa iniciar um processo desses. Temos que moralizar. Dar mais celeridade e transparência. O objetivo é criar um portal para que todos possam acompanhar a situação dos processos”.

Com a crise econômica nacional, contrapartidas serão debatidas com a classe empresarial. “O município, no atual momento que se encontra, não pode fazer toda a limpeza e terraplanagem do terreno. Não dá para permitir que a prefeitura apenas doe, tem que ser uma parceria entre município e o empresário”.

Dentre as alternativas que serão propostas estão as benfeitorias para prédios públicos. “Dependendo do incentivo, o empresário pode dar uma pintura em um Ceinf. Ajudar na construção de uma UPA. Com um volume de dinheiro menor, dá para fazer muito mais. Temos que pensar como negócio. Acredito na via de mão-dupla”, concluiu Mattogrosso.

Além do chefe do Executivo, já confirmaram presença dirigentes da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), da Fecomércio MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul) e do Sebrae MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul).

Também foram convidados os vereadores que compõem as comissões permanentes de Finanças e Orçamento, de Legislação, Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos.

