João Grandão quer incluir Festa do Leite de Caarapó em Calendário Oficial do Estado

O deputado João Grandão apresentou hoje Projeto de Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Festa do Leite de Caarapó, celebrada em 24 de julho, quando é comemorado o Dia Mundial do Leite.

O parlamentar é vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Casa de Leis.

“Tudo começou com a associação local, que reuniu 14 produtores e depois se aliou à Exposição Agropecuária da Cidade, acrescentando o julgamento de raças em três categorias. É uma festa importante para nosso Estado”, explicou Grandão.

O projeto segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), antes da apreciação em plenário.

Comentários