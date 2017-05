João Grandão tem trabalho elogiado por autoridades em entrega de equipamentos para assentamento

O mandato do deputado João Grandão esteve representado no município de Sidrolândia neste fim de semana para acompanhar a entrega de patrulhas mecanizadas com equipamentos aos produtores do Assentamento Eldorado.

Uma delas foi entregue aos assentados na estrada do Capão Seco e a segunda na Cooperativa dos Assentados Eldorado II (COPEL), setor Bafo da Onça, conforme presenciado pelo coordenador de gabinete, Elio Koch.

Na oportunidade, o governador agradeceu o apoio do deputado João Grandão em prol da Agricultura Familiar e destacou a importância do parlamentar para que emendas parlamentares sejam destinadas a este fim.

O diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, disse que muitos avanços nos assentamentos do Estado se devem ao trabalho de Grandão desde quando era deputado federal, depois Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul e atualmente como deputado estadual. “Os resfriadores de leite espalhados na maioria dos municípios foi emenda de João Grandão e as motoniveladoras e caminhões destinados exclusivamente para atender produtores rurais foram entregues quando ele era delegado do MDA”, disse.

O Prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, também elogiou o empenho do deputado em benefício da Agricultura Familiar. “Isso nos dá mais responsabilidade para que cada vez mais possamos ajudar estes trabalhadores que sempre buscam melhorar a sua produtividade e com isso também ter melhor qualidade de vida, dando mais garantia dos jovens filhos destes produtores permanecerem no campo e dar continuidade nesta cadeia de produção que é muito importante”, disse.

O vereador Jean Nazareth reafirmou o compromisso de caminhar junto com o deputado João Grandão na busca por mais benefícios para os assentados da Reforma Agrária.

Comentários