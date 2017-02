João Santana a Mulher e mais quatro pessoas são condenados na Lava Jato

Sérgio Moro, juiz federal condenou o marqueteiro João Santana, a sua esposa Monica e mais quatro réus ao processo da 23º fase da Lava Jato. Os crimes citados são: corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Decisão publicada hoje.

O MPF denuncia o esquema de corrupção existente na Petrobras, que foi destinada ao PT com o objetivo de quitar os serviços eleitorais.

João Santana foi marqueteiro do PT nas campanhas presidenciais dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Veja quem são os condenados, crimes e penas

– João Cerqueira de Santana Filho – marqueteiro: 8 anos e quatro meses, lavagem de dinheiro

– Mônica Regina Cunha Moura – mulher de João Santana: 8 anos e quatro meses, lavagem de dinheiro

– Zwi Skornicki – operador: 15 anos, 6 meses e 20 dias, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e organização criminosa

– João Vaccari Neto – ex-tesoureiro do PT: 10 anos, corrupção passiva

– João Carlos de Medeiros Ferraz – ex-diretor da Sete Brasil: 8 anos e 10 meses, corrupção passiva e organização criminosa

– Eduardo Costa Vaz Musa – ex-gerente da Petrobras: 8 anos e 10 meses, corrupção passiva e organização criminosa.

Zwi Skornicki, Eduardo Musa e João Vaccari Neto foram absolvidos do crime de lavagem de dinheiro; João Santana e Mônica Moura foram absolvidos do crime do crime de corrupção passiva.

Da lista dos condenados, três são colaboradores operação: Skornicki, Ferraz e Musa. Por este motivo, têm a pena reduzida.

O Magistrado Moro expediu um novo mandado de prisão contra o réu João Vacari Neto, ex- tesoureiro do PT que já está preso no complexo Médico Penal, em Pinhais, em Curitiba – PR. De acordo com Moro o réu não poderá recorrer em liberdade. Contudo os demais poderão recorrer em liberdade.

Comentários