Joesley diz que esquema de propina da JBS começou em MS

A organização criminosa do Brasil se iniciou em Mato Grosso do Sul, no governo de José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, de 1999 a 2006.

O esquema político de cometer crimes em troca de dinheiro que tomou conta do País foi revelado com detalhes por um dos donos da JBS, Joesley Batista, em entrevista à revista Época, divulgada no sábado.

Joesley, um dos donos do JBS destacou que essa forma de corrupção teve início na gestão do PT. E acrescentou que “Tudo começou há cerca de 10, 15 anos, quando surgiram grupos com divisão de tarefas: um chefe, um operador e um tesoureiro”

“A primeira vez que fui abordado com essa forma de operar foi em Mato Grosso do Sul, no governo do Zeca do PT. Vi uma estrutura organizada no andar de cima, com o governador”, contou.

Na Revista Época segundo depoimento dado aos procuradores da República no dia 4 de maio, pelo também proprietário da JBS e irmão de Joesley, o Wesley Batista , as negociações envolvendo pagamento de propina em troca de benefícios fiscais começaram em 2003 com João Baird, suposto operador do governador petista no esquema.

Investigado na Operação Lama Asfáltica da Polícia Federal, Baird teria sido, conforme o empresário, quem estabeleceu porcentual de 20% dos valores economizados pela JBS em isenção fiscal concedida pelo governo.

Desde então, conforme Joes­ley, esse tipo de negociação tem permanecido nos governos de André Puccinelli (PMDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB).

