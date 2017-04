Jogo mortal e criminoso: “Baleia Azul” chega a escolas estaduais da Capital

Um jogo mortal vem ganhando popularidade e chamando a atenção de todos na Internet e no Mundo, o denominado Baleia Azul (Blue Whale). Um grupo oriundo da Rússia, conhecido como “#F57”, está sendo investigado devido à suspeita de que, com seu jogo Baleia Azul, já teria induzido mais de 130 jovens, predominantemente na Europa, a cometerem suicídio desde 2015.

Recentemente, no Brasil, a imprensa divulgou que uma jovem de 16 anos, de Vila Rica/MT, cometeu suicídio, além de um menino de 19 anos, de Pará de Minas/MG, ambas as mortes atribuídas ao jogo Baleia Azul. Na Paraíba e no Rio de Janeiro já estão em andamento investigações referentes à recente popularização deste game criminoso.

Contudo isto se transformou em um problema mundial. Na França, Inglaterra e Romênia as escolas têm feito comunicados alertando as famílias de seus alunos para terem especial atenção com este jogo e comportamento de seus filhos.

Tudo começa com um convite para a página privada e secreta deste grupo “#F57” no Facebook, e nela um instrutor passa alguns desafios aos seus novos jogadores. A partir de então, o que parece um jogo inocente, torna-se macabro e mortal.

Este jogo mortal denominado “Baleia Azul”, infelizmente chegou a Mato Grosso do Sul. Adolescentes que estão aderindo a estes desafios mortais, tem deixado pais, professores e autoridades em alerta.

De acordo com informações preliminares adolescentes matriculados em escolas estaduais estariam em grupos de WhatsApp recebendo as tarefas a serem cumpridas. Servidores da Rede Estadual de Ensino flagraram as trocas de mensagens e reportaram o caso aos diretores.

Nos corredores da escola está comum escutar o nome do jogo em rodas de conversas. Inclusive virando motivo de piadas para diversos alunos. Entretanto, alunos estão levando a sério e levando adiante os desafios propostos.

Uma jovem de 16 anos ao completar os desafios do jogo “Baleia Azul”, no município de Vila Rica, em Mato Grosso se afogou. Foi encontrada uma carta em que a jovem conta detalhes sobre o que iria acontecer. A menina, quando foi retirada da lagoa, tinha alguns cortes no braço, o que levou a polícia a suspeitar que ela estivesse realmente participando do jogo.

O jogo é uma sequência de troca de mensagens em redes sociais e tarefas a serem cumpridas. Nas conversas, um grupo de organizadores, chamados “curadores”, propõem 50 desafios macabros aos adolescentes, como fazer fotos assistindo a filmes de terror, automutilar-se desenhando baleias com instrumentos afiados em partes do corpo e ficar doente.

