Jornalista é morto com tiro na cabeça na capital

Nicodemos Moura Rodovalho de Alencar, 53 anos, jornalista e ex-escrivão da Policia Civil, assassinado com um tiro na cabeça na manha da terça-feira (27), no bairro Nova Lima, região Norte de campo Grande. Policia acredita que crime tenha sido passional.

As testemunhas informarão aos investigadores do 2º DP (Departamento de Policia), que vai apurar o caso. Nicodemos era casado e pai de dois filhos. Contudo mantinha um relacionamento extraconjugal com uma moradora do bairro e diante disso estava recebendo ameaças.

Na manhã de hoje, por volta das 10h30, o homem que ameaçava o jornalista teria armado uma emboscada em um bar no bairro Nova Lima. Nicodemos, ao chegar ao bar e perceber que corria perigo, foi embora em seu Corsa branco, mas foi perseguido.

Na tentativa de fuga, Nicodemos foi alvo de disparos, sendo que um acertou sua cabeça. Ele perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um muro. O jornalista morreu na hora.

Os atiradores, segundo testemunhas, ocupavam um veículo Gol. O autor das ameaças teria um caso com a mesma mulher que Nicodemos tinha a relação extraconjugal.

