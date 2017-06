Jovem capota carro de luxo na região central da Capital

Um rapaz de 25 anos capotou a Pajero que conduzia após colidir contra um Onix e um Focus que estavam estacionados na Maracaju quase esquina com a Rui Barbosa, no Centro, de Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar de Trânsito o condutor pode ter dormido ao volante.

O relato de uma testemunha que preferiu não se identificar relatou que estacionava seu carro quando o capotamento ocorreu. A testemunha relatou ainda que o condutor da Pajero seguia pela Maracaju quando teria perdido o controle.

Um veículo Ônix foi o primeiro a ser atingido, conforme a testemunha, e antes do capotamento a roda da Pajero teria batido no vidro traseiro do Focus. Com o impacto, o Ônix foi jogado na calçada.

O condutor da Pajero apresentava corte no rosto, possível perda de dentes e foi levado a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e acredita que o condutor tenha dormido. O trânsito parcialmente interditado.

