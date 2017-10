Jovem cria universo fantástico em livro que será lançado sexta-feira

“Yrium – Mistyelos e Renegados”, escrito por João Oshiro, conta a trajetória de criaturas místicas que vivem em mundo paralelo

Rhéruns e yrilianos, dragões, duendes, fadas e trolls, criaturas místicas que habitam um universo fantástico criado pela imaginação do jovem João Vitor Oshiro, de 19 anos, que reuniu todos esses personagens e muitos outros no livro “Yrium – Mistyelos e Renegados”, que será lançado nesta sexta-feira (06), a partir das 20 horas, no Fran’s Café, em noite de autógrafos com presença do autor. “A ideia de escrever surgiu a partir de obras que eu lia muito, principalmente Harry Potter e Percy Jackson. A inspiração principal para o livro veio de um sonho que minha prima teve e me contou, mas fui adaptando até criar uma história totalmente nova”, conta João.

Toda a trama do livro se passa em Orbis, uma dimensão paralela à Terra, onde os primos Tony e Bel começam a descobrir que têm poderes especiais e que são parte de uma raça de criaturas que corre grande perigo. O jovem autor é responsável por criar sozinho esse complexo universo, fruto de muita pesquisa e dedicação. “Pesquisei muito sobre vários contos de fadas, porque o livro aborda a origem de contos fictícios que existem na Terra. Tentei abordar de uma forma totalmente diferente criaturas místicas conhecidas, como fadas e dragões, fugindo de estereótipos e buscando quebrar paradigmas, construindo aos poucos esse mundo fantástico”, explica.

E foi assim, tirando o melhor de cada obra que já leu e juntando em uma história nova, que o estudante de Administração João Oshiro concluiu seu primeiro livro em apenas três meses. E é só o começo, pois ele pretende que esse seja apenas o primeiro de muitos livros que ainda escreverá para contar as aventuras incríveis dos personagens que criou. “A escrita para mim é um dom, um hobby, uma verdadeira paixão”, define.

Serviço: O lançamento do livro “Yrium – Mistyelos e Renegados”, do autor João Vitor Oshiro, publicado pela Life Editora, será realizado nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, às 20 horas no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro. O livro será vendido na ocasião por R$ 40.

