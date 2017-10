Jovem de 22 anos é preso por manter rinha de galos na Capital

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram acionados por Policiais Civis do Grupo de Operações de Investigação (GOI), em razão de uma possível rinha de galos encontrada na residência de um jovem de 22 anos no Jardim Noroeste. A PMA foi ao local ontem (3) e verificou a criação e manutenção de oito animais domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) em espaço inadequado. Eles eram mantidos confinados em gaiolas de madeira apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. No local ainda foi encontrada uma arena (rebolo) que é utilizada para colocar os animais em briga, o que ratifica que o local funcionava como uma rinha, apesar de não estar havendo brigas no momento da vistoria. Os animais e caixas foram apreendidos.

O infrator, de 22 anos, residente no local, foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil na Capital, juntamente com os animais e materiais apreendidos e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 4.000,00 contra o infrator e encaminhou os animais para o Centro de Controle de Zoonoses, na Capital.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

