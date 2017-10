Jovem é acusado de ameaçar divulgar fotos íntimas de ex-namorada

Uma jovem de 22 anos passou a ser ameaçada pelo ex-namorado pois o mesmo dize que se a vítima não lhe der dinheiro fotos intimas dela serão divulgadas na mídia. O caso aconteceu em Corumbá/MS.

A jovem informou que procurou a polícia e relatou as autoridades policiais que manteve um relacionamento por quatro meses com o autor e o termino do namoro ocorreu devido o ciúme excessivo do ex-namorado.

A vítima ainda relatou que recebeu uma ligação e mensagens do ex-namorado a ameaçando-a postar fotos intimas na web, se não recebe o valo de R$ 600.

De acordo com o registro policial o ex-namorado ainda revelou saber o dia de seu pagamento e também de sua família.

A Polícia registrou o caso como violência doméstica seguida de ameaça.

