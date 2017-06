Jovem é agredida com pontapés e socos por ex-namorado

Após término do namoro de um ano e três meses um rapaz de 28 anos e uma jovem de 21 anos foi agredido com socos e teve os cabelos puxados ondem (12) em Campo Grande, no Jardim Alto.

A jovem se encontrava na residência de uma amiga dormindo quando o autor invadiu o imóvel e a ‘tirou’ da cama pelos cabelos a agredindo com socos e questionando o motivo pelo qual ela o tinha traído. Para defender-se, a vítima desferiu um tapa no rosto do ex-namorado.

Ela conseguiu escapar, mas foi perseguida pelo autor pelos cômodos da casa sendo segurada pelo pescoço quando o autor afirmou que não se bate no rosto de um homem. O ex-namorado ainda tentou sufoca-la, quando ela ameaçou chamar a polícia.

Quando o pai do rapaz chegou a residência e ameaçou acionar a policia o agressor se evadiu do local.

Na delegacia a jovem relatou que terminou o relacionamento porque o ex-namorado era usuário de drogas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Comentários