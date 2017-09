Jovem é assassinado a facadas em Bandeirantes/MS

Na trade de ontem (10) na cidade de Bandeirantes/MS o jovem identificado por Fábio Ramos Domingos, 19 anos foi morto com uma facada no pescoço.

De acordo com as informações do BO a Policia Militar foi acionada pois havia um jovem agonizando nos fundos de uma residência localizada rua Antônio Amaro da Rocha, no bairro Silvino de Barros.

Quando os militares chegarem encontraram Fábio agonizando. O socorro foi acionado mas o jovem não resistiu e morreu.

Os populares informaram aos policiais que um suspeito de 45 anos poderia ser o autor do homicídio. Que foi identificado por Marciano Ferreira Barbosa. O suspeito foi encontrado e com ele um canivete e a faca utilizada no homicídio.

Marciano foi preso por homicídio. O motivo do homicídio não foram reveladas.

