Jovem é ‘empacotado’ com frita crepe após realizar vários furtos numa papelaria

Dono de uma papelaria em Fátima do Sul/MS cansado de ser furtado por uma adolescente de 16 anos resolveu ‘embalar’ o adolescente com fita adesiva após realizar novamente mais um roubo.

A mãe do adolescente não eximiu a culpa do filgo, apenas classificou a atitude do empresário desproporcional. A vendedora de 40 anos revelou estar chocada com o ato de ‘justiça com as próprias mãos e, apesar da exposição, aproveitou o caso para ensinar uma lição ao filho.

E declarou a mãe que “O moço, além de ter feito tudo aquilo, ainda jogou o vídeo na internet, como se fosse uma coisa boa que estava fazendo. Se o guri errou? Errou, mas contra isso existem as medidas legais”.

De acordo com a mãe o caso ocorreu na semana passada em Fátima do Sul/MS. O vídeo logo começou a circular e em pouco tempo já havia virilizado no município de 19,2 mil habitantes.

