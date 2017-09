Jovem é morto a tiros no Jardim Aeroporto

Ontem (17) por volta das 9 horas um jovem de 22 anos foi assassinado, na Rua Guaimbe, no Jardim Aeroporto em Campo Grande. Lessandro Alves da Cunha, de 22 anos, vulgo Chucky, estava em sua residência assistindo vídeos no celular, quando de acordo com informações da polícia foi atingido por um tiro no ombro. Chuchk como era conhecido morreu no local.

Ainda de acordo com informações de testemunhas relataram que viram um adolescente com quem a vítima tinha uma desavença fugir em uma bicicleta após os disparos.

A polícia informou ainda que o suspeito do disparo havia relato a alguns amigos que havia comprado um revolver.

O Batalhão de Choque esteve no local e realizou diligências pela região mas até o momento o suspeito não havia sido localizado.

A Perícia Técnica também esteve no local.

