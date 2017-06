Jovem é morto por casal após ‘mensagens íntimas’, diz policial de MS

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na tarde de ontem (26), em uma plantação de milho, em Maracaju/MS.

A perícia informou que a vítima foi enforcada e esfaqueada. Um casal foi preso e confessou o crime, segundo a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 28 anos, que está grávida de oito meses, contou que encontrou mensagens íntimas no celular do marido dela, que teriam sido trocadas com a vítima. O rapaz, também de 22 anos, falou à esposa que estava sendo importunado com as mensagens. Ele então marcou um encontro com a vítima em uma plantação de milho, ao lado de uma estrada vicinal.

Quando chegou à plantação de milho, o jovem foi imobilizado pelo casal. Ele foi estrangulado e golpeado no peito e no pescoço com canivete.

A Polícia ainda informou que antes de fugirem marido e mulher roubaram o tênis, celular e a motocicleta da vítima.

Na casa dos suspeitos, no bairro Egídio Ribeiro, foram encontrados os objetos e a moto da vítima.

O casal confessou o crime e foi preso em flagrante.

Comentários