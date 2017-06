Jovem é presa ao invadir casa e matar cadeirante com golpe de faca no pescoço

Diomar Gonçalves de Moura, 57 anos, cadeirante foi morto com um corte no pescoço depois de Daiane Augusto de Oliveira, 24 anos, invadir a casa dele e o esfaquear. Ela foi presa horas depois. O crime aconteceu por volta de 18 horas deste domingo, dia 18 de junho, em Mundo Novo, na região Sul do Estado.

O registro policial informou que uma testemunha acionou a Polícia Militar relatando um esfaqueamento que havia acontecido na casa de Diomar. Ela morava no mesmo terreno, porém em casa diferentes.

A testemunha relatou aos policiais que estava em casa com os filhos, quando ouviu gemidos e quando foi ao quintal ver o que era, viu Daiane saindo correndo com uma faca nas mãos e suja de sangue. Ela fugiu na garupa da motocicleta de uma mulher, que estava esperando perto do local do crime.

Ao se dirigir até a janela de Diomar a testemunha relatou que o mesmo estava com um corte no pescoço. A porta do quarto se encontrava trancada com as chaves. Os policiais precisaram arrombar para poder entrar no local. Ainda de acordo com a testemunha, Daiane entrou pela porta da casa de Diomar, o esfaqueou, trancou a porta e saiu pelas janelas.

Com a identificação de Daiane, os policiais foram até a casa dela e a encontraram junto com Daisa Ferreira de Melo, 42 anos e um homem que não foi identificado. Quando os policiais chegaram, ouviram uma discussão entre os três.

As duas mulheres foram levadas para a delegacia, já que Daisa foi quem ajudou a jovem a fugir do local do crime.

A faca, roupas de Daiane e a moto foram apreendidas. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

