Jovem é vítima de atentado à tiros no bairro Jardim Aeroporto na Capital

Um jovem de 19 anos foi levado para a Santa Casa de Campo Grande depois de ser atingido por um tiro de raspão, na noite de ontem (18) no Jardim Aeroporto. A vítima estava em frente à sua residência, acompanhado de cinco amigos, quando os autores se aproximaram em um Fiat Palio e efetuaram os disparos. De acordo com a vítima o alvo dos bandidos seria seu primo.

A equipe da Polícia Militar foi acionada logo após o rapaz dar entrada no hospital. Entanto recebia atendimento, ele contou aos militares que estava com cinco amigos em frente de casa, no Jardim Aeroporto, quando um Fiat Palio chegou ao local. Duas pessoas estavam no carro. O passageiro abriu o vidro, sacou uma arma e disparou três vezes contra o grupo.

O jovem foi atingido por um tiro de raspão no ombro, foi socorrido e levado a Santa Casa. Em depoimento, a vítima afirmou ainda conhecer os autores e que eles estavam atrás, na verdade, do primo dele, com quem tinham uma rixa antiga.

Para os militares, o rapaz, que vai ter o nome preservado, não contou detalhes da motivação do crime e foi orientado a procurar a Polícia Civil para fazer um novo registro do caso.

Um boletim de ocorrência por homicídio simples na forma tentada foi registrado na Depac Piratininga.

