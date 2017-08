Jovem foi julgado pelo PCC e teve a morte filmada após trair facção

A ruptura da parceria entre as facções como o PCC, CV que comandam o tráfico de drogas no Brasil e com uma consequente disputa entre elas pelo controle do comércio nacional de entorpecentes – é apontada por especialistas como principal motivo que leva a execução de algumas pessoas.

Essa guerra entre facções está assustando Campo Grande. Suspeita-se que morte de um jovem que foi localizado esquartejado na última quarta-feira (16) tenha ligação com essas guerras de facções.

A Morte de Fernando Nascimento dos Santos, 22 anos pode ter sido por traição a facção e tenha sido executado em acerto de conta do PCC.

O Vídeo revela que num primeiro momento Fernando é filmado pedindo desculpas a facção criminosa. Contudo num segundo momento do vídeo aparece sendo degolado por um homem encapuzado o qual atribuiu-se a facção PCC

Essas imagens reforçam a suspeita de que o jovem foi executado por ter traído a facção e por isso foi executado devido a um acerto de contas.

