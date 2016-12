Jovem furta R$ 23 mil do tio, compra celular e esconde o “troco”

Jovem de 19 anos, preso depois de furtar R$23 mil do próprio tio, e não satisfeito furtou o cartão e a senha do avô, em Campo Grande. Depois de furtar o dinheiro, rapaz comprou um celular de R$ 2 mil e escondeu o que sobrou dentro de uma caixa d água, até ser descoberto pela policia, na noite de quarta-feira (21).

Crime este que aconteceu na segunda-feira (19) de dezembro. A vítima recebeu o sobrinho de 19 nos para almoçar e quando o rapaz foi embora, percebeu-se que os R$ 23 mil aviam sumido. Procurou a polícia e registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.

De acordo com as investigações, policiais do SIG/DPC (Setor de Investigações Gerais do Departamento de Policia da Capital foram até a casa do requerido suspeito, que reside com o irmão em uma residência cedida pelo tio. Ao serem questionados sobre o crime, o irmão do rapaz negou o furto.

O jovem começou a se contradizer. Com um celular novo nas mãos, avaliado em R$ 2 mil, ele contou três versões diferentes para a compra. Primeiro que o aparelho era roubado e havia adquirido de um desconhecido, segundo que havia dividido o valor do celular no boleto e por último, acabou confessando o furto do dinheiro.

Ele revelou que depois de comprar o celular, escondeu o que sobrou dentro de uma botina e colocou em uma caixa d’água da residência. Foram recuperados R$ 12 mil no local apontado pelo rapaz e mais R$ 40 em seu bolso. O rapaz foi levado para a delegacia e lá, os policiais encontraram um cartão da Caixa Econômica Federal, com a senha, que estava no nome do seu avô.

Ele foi preso por furto e furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza.

Comentários