Jovem mata irmão com golpes de pá

Nivaldo Fernandes, 22 anos, depois de uma bebedeira matou o irmão a golpes de pá na cabeça. Crime ocorrido na noite de ontem 05/02, na aldeia, em Caarapó.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o capitão dos indígenas é que informou os policiais do crime. Apurou-se que os irmãos passaram o dia consumindo bebida alcoólica e que por volta das 19hs, Nivaldo sem motivo aparente pegou uma pá e alvejou o irmão com uma pá na cabeça. O mesmo veio a falecer no local devido a força da pancada.

Nivaldo foi preso.

Comentários