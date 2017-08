Jovem mata padrasto a facadas ao defender mãe de agressão

Um briga que aconteceu ontem (6) por volta das 20h no Bairro Jardim Tijuca, na residência Rua Imburus localizada em Campo Grande vitimou Claudinei Correa Mendes, 39 anos.

Claudinei foi assassinada a facadas durante a briga. O autor do crime é apontado como sendo o seu enteado José Carlos Gusmão, 23 anos.

No relato policial a mãe do autor contou que a família havia passeado o dia todo e consumido bebidas alcoólicas. O padrasto e o enteado estavam embriagados quando chegaram em casa.

Ao entrar na residência a mulher iniciou uma discussão com Claudinei, neste momento José Carlos interferiu na discussão e mandou que os dois parassem de brigar. No entanto, a vítima foi para cima da companheira e a empurrou.

No âmbito de defender a mãe o mesmo passou a brigar com o padrasto. No calor da discussão o autor se dirigiu para frente do imóvel, enquanto Claudinei se armou com uma faca e uma marreta. Os dois voltaram a lutar, ocasião em que o autor desferiu várias facadas, atingindo cabeça, braço e tórax da vítima.

A mulher contou ainda que tentou separar a briga, mas não conseguiu. Relatou também que não viu que o filho havia se armado com uma faca antes de ir para a frente da casa.

Ela e Claudinei moravam juntos há cinco anos, porém, a relação sempre foi conturbada, com agressões e a polícia era acionada, com frequência, para atender ocorrência de confusão envolvendo o casal na residência.

José Carlos relatou na delegacia que depois de esfaquear o padrasto correu até o Bairro Jardim Centenário. No caminho se livrou da faca jogando-a no Córrego Anhanduí que se situa na Avenida Campestre.

Comentários