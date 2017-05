Jovem morre ao cair do 13° andar de prédio no centro da Capital

Homem, de 19 anos, caiu do 13º andar do Edifício José Dias de Carvalho, na Rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Hipermercado Extra, região central de Campo Grande.

O SAMU e os Bombeiros estiveram no local. O ‘acidente’ ocorreu por volta das 16 horas de ontem (7). Testemunha acionaram os Bombeiros que prontamente prestaram atendimento a vítima. Mas que devido aos ferimentos acabou não resistindo.

Não se sabe ainda se o jovem pulou da sacada do prédio localizado no edifício José Dias de carvalho. Contudo a Perícia Civil foi acionada para investigar as causas do ‘acidente’.

Procurado o síndico o mesmo não quis se pronunciar sobre o ocorrido.

