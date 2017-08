Jovem psicóloga lança livro para realizar sonho de estudar na França

Obra que aborda psicanálise e loucura irá ajudar a custear os estudos de Paula em universidade parisiense

O que você faria para realizar um sonho? A psicóloga Paula Rodrigues Calado, recém-formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), não encontrou ainda a resposta para essa pergunta. Para realizar o sonho de cursar Mestrado na França, a jovem de apenas 21 anos já vendeu seu carro, realizou um bazar, fez várias rifas, contou com a ajuda de amigos e familiares e agora está lançando seu primeiro livro, “Psicose e Criação: uma leitura lacaniana de Arthur Bispo do Rosário”. O evento acontece na quinta-feira (10), às 19h30 no Fran’s Café, e a renda será revertida para gastos com a viagem.

O livro é uma adaptação de seu elogiado trabalho de conclusão de curso, e aborda a vida e obra do artista Arthur Bispo do Rosário, um paciente psiquiátrico cujas obras ganharam repercussão mundial após sua morte. “Escolhi falar sobre Bispo porque infelizmente seu trabalho ainda é pouco conhecido no Brasil, e a partir dele consegui explorar os limites entre o artista e o louco. Eu já vinha estudando o psicanalista francês Jacques Lacan desde o segundo ano da graduação, e foram esses estudos que me deram base para fazer esse trabalho”, conta Paula.

Curiosamente, foi o próprio Lacan que fundou o departamento de Psicanálise da universidade que Paula irá estudar, a Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Agora, ela arruma as malas para embarcar rumo a Paris em setembro e começar seus estudos. “Desde que comecei as aulas de francês aos 13 anos queria ir estudar na França, por isso antes mesmo de terminar a graduação já me inscrevi para tentar o Mestrado em universidades francesas. Fui aprovada e estou muito feliz porque o caminho para a realização de um sonho me possibilitou realizar outro sonho, que era publicar um livro”, conclui a autora.

Serviço: O lançamento do livro “Psicose e Criação: uma leitura lacaniana de Arthur Bispo do Rosário”, da jovem autora Paula Rodrigues Calado, publicado pela Life Editora, será realizado nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, às 19h30 no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro. O livro será vendido na ocasião por R$ 30.

