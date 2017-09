Vagner da Silva Moretto que residia em uma fazenda em Ribas do Rio Pardo/MS, devido a mudanças no seu comportamento foi trazido a Capital para o devido tratamento médico.

O jovem foi internado no CAPS II da Vila Margarida fugiu e só foi localizado no bairro do Tiradentes. O mesmo ficou desaparecido por oito horas. Quem o encontrou foi um pastor que ao velo sentado na calçada conversou com o jovem que informou seu endereço e o Pastor o levou para casa.

Comentários