Jovem que queria ajudar a avó é preso tentando furtar alimento

Preso ontem (11) um jovem de 19 anos que tentava furtar do CEM 28 caixas de alimentação para sonda. Esta medicação seria levada a avó do jovem, que está acamada. O fato ocorreu por volta das 22 h de ontem.

De acordo com o BO pacientes que aguardavam atendimento na unidade do CEM informaram o guarda municipal do local que um rapaz havia furtado da farmácia alguns objetos.

O Guarda Municipal então abardou o rapaz que num primeiro momento negou o crime. Contudo testemunhas informaram que o mesmo havia guardado os produtos do roupo em um veículo. O servidor então se dirigiu junto a mãe que se encontrava também na unidade de saúde e constatou-se que havia 28 caixas de Alimento Nutricional completo para a nutrição enteral ou oral, ou seja, pacientes que se alimentam por sonda.

Ao ser questionado o rapaz informou que levaria as caixas de leite furtadas para a sua avó, que se encontra acamada e se alimentando por sonda.

As caixas custam em torno de R$ 644. A mãe do jovem autor do crime negou a participação no furto.

De acordo com uma funcionária do CEM, este alimento não é vendido em nenhum lugar e somente pacientes de posse de ordem judicial podem ter acesso ao remédio.

