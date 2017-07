Jovem sobrevive após ser alvejado com seis tiros em Fátima do Sul/MS

Um atentado na noite de ontem (26) em Fátima do Sul/MS quase vitimou um jovem identificado por João Guilherme Mortensen que foi alvejado com seis tiros em uma estrada vicinal do município. João apesar de ser alvejado por vários disparos sobreviveu ao atentado.

O site Siliga News informou que João foi atraído até o local por uma mulher, e quando chegaram ao local de encontro a vítima foi surpreendida pela atirador. Que acabou sendo atingido com dois disparos no tórax, dois no braço direito, pescoço e abdômen.

Ainda de acordo com o site o mesmo foi socorrido e levado ao Hospital da Sias em estado grave.

Até o momento ainda não temos mais informações sobre a vítima.

Somente que o caso foi registrado em segredo de justiça no 1ºDP de Policia Civil de Fátima do Sul, que investigará o caso.

