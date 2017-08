Jovens cavam a própria cova antes de serem mortos pelo PCC

De acordo com o site Capitan Bado mais uma execução do PCC é executada. Existem na internet dois vídeos circulando que relevam bandidos obrigando dois jovens a cavar sua própria cova.

Ainda de acordo com o site Capitan Bado um homem que se intitula membro da quadrilha gaúcha Antibala e da facção PCC faz inúmeras ameaças ao rapaz que está cavando a cova e ameaças são constantes.

Na sequência os dois jovens entram no buraco, deitam um deles cobre a lateral do rosto com as mãos e na sequência vem os tiros de fuzil. Depois de fuzilarem os dois jovens se perguntam se estão vivos. Diante da dúvida jogam combustível e ateiam fogo nas vítimas.

A ousadia dos executores é tamanha que nem se preocupam em esconder suas identidades

A execução aconteceu na cidade de Gravataí/RS. Na tarde do dia 28/08. Os corpos foram localizados pela Polícia Civil carbonizados dentro de um buraco num matagal. Os corpos dos jovens foram confirmados sendo os do vídeos segundo a Policia Civil.

Não foi revelada ainda as identidades das vítimas.

