Jovens morrem em confronto com policiais Civil e Militar

De acordo com o site Capitao Bado dos jovens estavam transportando drogas e ao se deparem com policiais no momento da abordagem trocaram tiros com os militares. Informações esta segundo o coronel de polícia.

Ainda de acordo com o site Capitão Bado os jovens foram identificados por Maicon Ribeiro da Silva, de 16 anos, e Fabio Ifraim Campos, de 18 anos que morreram devido tiroteio com a Policia Civil e Militar.

As Policias apreenderam 3 toneladas de drogas com os jovens mortos em confronto com os policiais.

Comentários