Juiz decreta prisão preventiva de 3 envolvidos em duplo homicídio

Os três homens presos por envolvimento no assassinato do ex-vereador Cristóvão Silveira e de sua esposa Fátima Silveira, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva na manhã de hoje (20). Equipes do Garras continuam as buscas em Corumbá pelo último suspeito de participação no crime.

O caseiro Rivelino Mangelo, de 45 anos e os dois filhos, Rogério Nunes Mangelo, 19 anos e Alberto Mangelo de 21 anos, foram presos em flagrante horas após o duplo homicídio em uma ação entre equipes da delegacia especializada, GOI e Batalhão de Choque.

O delegado Fabio Peró, responsável pela investigação do caso informou nesta manhã, eles passaram por audiência de custódia e o juiz determinou a prisão preventiva dos três.

Os suspeitos agora deveram permanecer nas celas do Garras até a Agepen disponibilizar vaga para os presos. A prisão preventiva não tem prazo e pode ser usada até o julgamento dos autores em casos de crimes hediondos.

Diogo André dos Santos Almeida, de 21 anos, sobrinho do caseiro e um dos autores do crime, fugiu com a caminhonete da vítima em direção a Bolívia, chegou a escapar depois de abandonar o veículo, mas morreu horas depois em uma troca de tiros com a polícia. O comparsa dele, responsável por conduzir a L-200 roubada, ainda não foi encontrado.

O homem não identificado é o último suspeito foragido. Equipes do Garras e de outras forças policiais, foram para a cidade a 444 quilômetros de Campo Grande e realizam buscas pelo suspeito.

