Juiz Paraguaio manda soltar integrantes do PCC

Supostos integrantes da facção criminosa PCC foram soltos pelo juiz da cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã. A soltura gerou fortes críticas das autoridades e da sociedade fronteiriça.

A soltura foi determinada pelo juiz Edgar Gustavo Ramírez que ordenou a liberação dos supostos integrantes do PCC.

De acordo com informações os brasileiros Claudinei Predebon (33) e Cícero Fernando de Lima Almeida (27) serem presos com armas e drogas em Pedro Juan Caballero. A prisão aconteceu após um trabalho realizado em conjunto com agentes da SENAD e do SIG da Policia Cívil.

O juiz tem o conhecimento de que a dupla não possui residência fixa na região e mesmo assim ordenou a soltura e também favoreceu alternativas enquanto dure o processo do Ministério Público contra os brasileiros por possessão e comercialização de drogas, transgressão a Lei de armas e também associação criminosa.

Informações e créditos de acordo com o site Porã News.

