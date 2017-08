Julgamento do ex-prefeito Gilmar Olarte é adiado na Capital

Por falta de desembargadores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul o julgamento do ex-prefeito Gilmar Olarte foi adiado nesta manhã.

O questionamento do recurso se dá mediante alguns pontos referentes ao primeiro julgamento. Um dos pontos é a falta de nomeação de um Defensor Público quando a ausência de um advogado de defesa.

Condenação

A condenação do ex-prefeito Gilmar Olarte é de oito anos e 4 meses de prisão. Os crimes são corrupção e lavagem de dinheiro.

As acusações recaem sobre o ex-prefeito e também sobre o seu assessor. A acusação é quando a solicitação de cheques em brancos a fieis com o intuito do pagamento de campanhas eleitorais.

Existem também duas ações criminais contra Olarte, que são de lavagem de dinheiro e improbidade administrativa.

O ex-prefeito chegou a ser preso mas atualmente está em liberdade. Contudo a justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica.

Comentários