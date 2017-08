Jungmann diz que militares voltarão às ruas do Rio “em breve”

Raul Jungmann, ministro da Defesa salientou hoje (4) que novas operações das Forças Armadas devem ocorrer em breve no Rio de Janeiro. O objetivo é o gerenciamento dos órgãos de inteligência, como continuidade das ações integradas de segurança no estado.

O ministro Jungmann ainda afirmou que “Muito em breve vocês verão uma sequência de operações que efetivamente deverão ocorrer”.

Na manhã de hoje (3), policiais militares que tentavam recuperar a carga roubada de um caminhão dos Correios trocaram tiros com criminosos em uma favela no bairro de Engenho Novo. O policiamento foi reforçado na área.

O ministro ainda afirmou que “Nós não fazemos mágica. O Rio de Janeiro não chegou onde chegou nos últimos meses, nos últimos tempos, chegou em décadas. E exigir ou pensar que uma intervenção pela presença física das Forças Armadas vai eliminar problemas como esse, não, de jeito algum. Nunca prometemos isso. Seria mentiroso, seria uma farsa se disséssemos que iríamos mudar do dia para a noite”. E continuou afirmando que integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal foram deslocados para reforçar o patrulhamento de áreas do Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, onde há registros de roubos de carga.

Jungmann destacou também que o apoio da sociedade é fundamental para que a operação tenha sucesso e afirmou que as ações vão continuar. “É a continuidade desse esforço, com o apoio da sociedade, que é decisivo, que vai fazer com que mude essa situação do Rio de Janeiro, que levou décadas para chegar onde está”.

E conclui dizendo que “Colocar de um lado a operação que foi feita e de outro a ocorrência de um ilícito e dizer que nada está funcionando, que nada mudou, não é justo e tampouco é razoável.”

Comentários