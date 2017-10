Junior Longo comemora indicações atendidas na região do Bairro Santo Amaro

Várias indicações solicitando operação tapa-buraco na região do Santo Amaro foram atendidas nas últimas semanas. Após percorrer as ruas do bairro, o vereador Junior Longo (PSDB) constatou as melhorias.

Receberam obras de tapa-buracos as Ruas : Brigadeiro Tobias, Tókio; Arisoli Ribeiro; Ponta Porã; Ministro José Linhares; Três Lagoas; Américo Brasiliense; Presidente Antônio Carlos e Presidente Delfin Moreira. Também foram substituídas grades de bueiro e realizada limpeza nas vias públicas.

O vereador tucano está satisfeito com o retorno do Gabinete Online que tem sido uma ferramenta importante para atender a população. “Desde que ampliamos a forma de comunicação por meio do Gabinete Online o número de solicitações só aumentou”, comemora Junior Longo.

Quem quiser mandar as solicitações de melhorias para o vereador basta mandar por e-mail:contato@juniorlongo.com.br; whatsapp: 9.9211-3009; facebook: JuniorLongoMS e site:www.juniorlongo.com.br.

“São mais de mil indicações que já encaminhamos as Secretarias Municipais. Temos conversado com os secretários e com o Prefeito Marcos Trad para que possam resolver as demandas dos bairros e da região central de Campo Grande”, finalizou o vereador Junior Longo.

