Juro do cartão de crédito bate recorde em novembro e chega a 482,1% ao ano

Os juros do cartão de crédito rotativo que havia sido feito uma promessa do governo na redução dos juros batem recordes e alcançaram a casa dos 482; 1% ao ano em novembro. Patamar este de maior modalidade de crédito, desde que o Banco Central começou a divulgá-la, em março de 2011.

Rotativo é a linha emergencial utilizada por quem não consegue pagar o valor integral da fatura, conhecida por ser muito cara. Em outubro os juros estavam em 475,8% ao ano.

O anuncio do governo federal é de redução dos juros do rotativo. A partir do fim de março, usuários não poderão passar mais de 30 dias no rotativo. Depois desse prazo o cliente terá a dívida automaticamente parcelada.

A mudança nas regras foi anunciada pelo presidente Michel Temer nesta quinta-feira (22), mas depende de regulamentação no CMN (Conselho Monetário Nacional). Com a medida, bancos e o governo esperam que as taxas do rotativo caíssem dos atuais 450% ao ano para metade desse patamar.

