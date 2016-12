Justiça autoriza bloqueio de 1,8 mi na conta da Prefeitura

A Justiça acaba de conceder a pedido do Hospital do Câncer Alfredo Abrão o bloqueio de R$ 1,8 milhão na conta da Prefeitura de Campo Grande, que há quatro meses deixou de repassar dinheiro de demandas ao hospital.

O pedido de bloqueio foi noticiado pela revista BOCA DO POVO em primeira mão, e agora a pouco acabou de ser concedido. Com o dinheiro já bloqueado, o Hospital do Câncer Alfredo Abrão agora irá peticionar ao desembargador de plantão no TJMS pedindo a liberação do recurso.

Voltaremos com maiores detalhes dentro de instantes.

“Ou seja confia que o novo prefeito vai resolver e que a atual gestão ficou parada

