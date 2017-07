Justiça decreta bloqueio de bens de Gilmar Olarte por improbidade administrativa

Justiça decretou o bloqueio de bens do ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte (PP), e da empresa Taíra Prestadora de Serviços investigados por suspeita de superfaturamento no contrato emergencial em torno de 140%.

Denúncia

De acordo com a denúncia, em 2015, o ex-prefeito cancelou a licitação e fechou um contrato emergencial com a empresa Taíra. O prejuízo chegou a quase R$ 700 mil. A investigação durou um ano.

“A investigação demonstrou que houve um superfaturamento nesse contrato emergencial em torno de 140% em relação ao contrato do ano anterior. Foi verificado que apesar de não ter havido aumento do número de diária, aumento do número de covas, tampouco aumento do número de prestadores de serviço contratados pela empresa houve um reajuste no percentual de 140% o que caracteriza superfaturamento”, explicou o promotor de Justiça Marcos Alex Vera.

Além do bloqueio de bens, o Ministério Público pediu a suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com poder público e multa que pode chegar a 100 vezes a remuneração do agente público ou 100 vezes o valor do contrato.

“Foi um superfaturamento no valor de em seis meses de R$ 693 mil, obviamente, o pedido do Ministério Público é de que esse valor seja ressarcido ao erário público”, afirmou Marcos Alex.

Comentários