Justiça Eleitoral inicia revisão do eleitorado e o cadastramento biométrico obrigatório em Campo Grande

Inicia-se hoje (12) a revisão de eleitorado e o cadastramento biométrico obrigatório em Campo Grande. Acoleta de dados biométricos do eleitor, que já vem sendo feita de forma ordinária na Capital desde maio de 2015, passa a ser obrigatória para que o eleitor não tenha o título cancelado.

O procedimento segue até o dia 18 de março de 2018. Até esta data, todos os eleitores de Campo Grande, com exceção daqueles que já realizaram a coleta dos dados biométricos após o mês de maio de 2015, deverão comparecer a um dos postos de atendimento da Justiça Eleitoral para se submeterem a tal procedimento.

O eleitor deve levar consigo cópia e original de um documento oficial de identificação com foto, e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Atualmente, Campo Grande possui 129.540 mil eleitores cadastrados pelo modo biométrico. Isso corresponde a 21.95% do eleitorado campo-grandense, que é de 590.406 mil eleitores.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) orienta que o eleitor procure o quanto antes a Justiça Eleitoral, evitando filas e muito tempo de espera.

Biometria

A biometria é uma tecnologia que dará ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas.

Postos de Atendimento

• Central de Atendimento ao Eleitor

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 – Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

• CIJUS (Centro Integrado de Justiça)

Rua 26 de Agosto, esquina com Calógeras.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

• Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil Guaicurus

Av. Gury Marques, 5111 – Bairro Universitário (frente ao terminal Guaicurus).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

• Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil General Osório

Rua Santo Ângelo, 51 – Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

• Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil Aero Rancho

Av. Marechal Deodoro, 2603 – Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

