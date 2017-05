Justiça manda soltar ex-secretário estadual preso em operação Lama Asfáltica

O TRF da 3ª Região, em São Paulo, determinou que André Luiz Cance o ex-secretário-adjunto estadual de Fazenda seja solto. O ex-secretário foi preso na última quinta-feira (11), em cumprimento aos mandados expedidos na quarta fase da operação Lama Asfáltica, da Polícia Federal.

O desembargador Paulo Fontes decidiu conceder habeas corpus solicitado pelo advogado de Cance, José Wanderley, que ainda está na Capital paulista. A defesa informou que o pedido se baseou no argumento de que “não havia razão para Cance ficar preso”.

André Cance encontra-se preso no centro de triagem do presídio da Máxima em Campo Grande e deverá ser solto ainda hoje (16). Isto conforme procedimento administrativo. “O próprio fórun, da Justiça Federal se encarrega disso [da soltura]”, explicou o advogado.

André Cance é apontado pelos investigadores como o gerenciador do esquema de cobrança e pagamento de propina. Para pedir a prisão do ex-secretário, o MPF sustentou que ele é “possivelmente uma das pessoas que mais enriqueceu com as práticas criminosas contra o erário sob investigação”.

A decisão é liminar e pode ser revertida, embora a defesa considere improvável. “Uma decisão assim é algo provisório, mas acho muito difícil que se reverta”, finalizou José Wanderley, que retorna a Campo Grande nesta terça-feira (16).

