Justiça solta ex-candidato a vereador e esposa presos por furto em atacadista

Depois de passar dois dias presos, o ex-candidato a vereador pelo Democratas, em Aquidauana, Volnei João Darin Júnior, 47 anos, e a esposa dele, Elza Salatini, 42 anos, flagrados furtando em um atacadista na noite de terça-feira (27), foram liberados após audiência de custódia, que ocorreu na manhã de hoje (29), no fórum de Campo Grande.

Os dois irão responder em liberdade, mas terão que cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Terão que comparecer pessoalmente em todas as audiências sobre o crime. Eles também não poderão se mudar do município onde moram sem autorização. Os dois residem em Aquidauana/MS. Os advogados foram procurados mas não quiseram falar sobre o assunto.

O CASO

Volnei João Júnior, 47 anos e ex-candidato pelo Democratas a vereador em Aquidauana e sua esposa Elza Salatini de 42 anos foram presos juntos tentando furtar produtos de um atacadista, por volta das 21h30 do dia (27), na Avenida Costa e Silva, na Vila Progresso, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de tentativa de furto em um supermercado. No estabelecimento, o chefe de segurança informou à PM que suspeitou da atitude dos dois, enquanto eles ainda passavam as compras no caixa.

Quando o candidato a vereador e a esposa saíram do mercado foram surpreendidos pelo sensor antifurto que começou a apitar. Como o carrinho de compra estava cheio de itens o segurança acionou as câmeras de monitoramento para averiguar o que havia ocorrido.

Nas imagens, de acordo com boletim de ocorrência, o casal aparece no caixa registrando a compra, contudo alguns itens colocados em caixas de papelão foram passados por trás da funcionária que não percebeu a situação. No total, a compra foi de R$ 1.351,74 mas foi registrado apenas 1.031,24, ou seja, R$ 320 a menos.

Entre os itens furtados, haviam cinco bichinhos de pelúcia com dispositivo de alarme. O casal estava com uma filha pequena que foi entregue a uma familiar. Eles foram encaminhados à Depac e vão responder por furto qualificado.

Junião Darin, como se apresenta, foi candidato a vereador no município de Aquidauana, em 2016. Na ocasião, Recebeu pouco mais de 50 votos e não se elegeu.

