Karateca de MS conquista Ouro na Copa São Paulo

O Karateca Enzo Gabriel Bassi esteve no último final de semana em São Paulo onde participou do Open Nacional VII Copa São Paulo de Karatê, evento oficial do calendário nacional da CBK, que foi realizado no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, Ibirapuera. O atleta esteve representando a AZK de Santa Fé do Sul, conduzida pelo Sensei Joaquim.

O evento contou com atletas de várias seleções estaduais, atletas da seleção nacional e inclusive com atletas internacionais. Foram mais de 1.200 participantes nas mais variadas categorias.

Enzo disputou a categoria sub 12 (10 e 11 anos) faixa roxa a preta e conquistou o título na modalidade Kata (luta imaginária) e bronze no Shiai/Kumitê (luta).

Com o resultado o karateca se consolida ainda mais entre os melhores do Brasil em sua categoria.

A próxima competição de Enzo será a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontecerá entre os dias 11 a 15, na cidade de Salvador/BA, nesta competição estará representado o Estado de Mato Grosso do Sul.

“Estou muito feliz com a minha participação nesta competição, acho que estes resultados me fortaleceram ainda para mais um grande desafio que está por vir, quero agradecer a Deus, ao meu Sensei, meus amigos de academia, aos parceiros do Blog do Enzo, minha família e a todos que torcem por mim”. Falou Enzo.

O atleta que tem 10 anos conquistou mais de 100 medalhas.

