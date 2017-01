Kawasaki se diz ‘neutra’, após polêmica com Donald Trump

Porta-voz disse que empresa sairia de programa de TV de Schwarzenegger por causa de Trump. Marca de motos diz que comentário não a representa.

A Kawasaki divulgou um comunicado em sua página americana do Facebook se dizendo “neutra” em relação à política americana.

Tudo começou quando em uma entrevista à agência Reuters, um funcionário da empresa disse que a montadora de motos deixaria de participar do programa “The New Celebrity Apprentice” devido a participação de Donald Trump, que toma posse como presidente dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20). O republicano é produtor executivo do show.

“Uma vez que entendemos as preocupações dos cidadãos americanos, tomamos a decisão de não participar do programa enquanto Trump estiver envolvido como um produtor executivo”, disse o porta-voz da Kawasaki, Kevin Allen, na quarta (18).

No entanto, a fabricante de motos publicou a nota na sequência, contradizendo a primeira informação. “Os recentes comentários relacionados ao ‘The New Celebrity Apprentice’ e o envolvimento do presidente eleito Donald Trump no programa não representam a posição da empresa e o funcionário não está mais com a companhia”, disse a empresa.

No entanto, o comunicado não nomeia o funcionário e nem esclarece a atual situação da empresa com o show. De acordo com a agência Reuters, a Kawasaki não respondeu as perguntas enviadas para esclarecer a situação.

No domingo foi ao ar um episódio em que os concorrentes foram convidados a criar uma campanha de marketing para uma nova moto Kawasaki.

Estrela de cinema e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger substituiu Trump como anfitrião do show no ano passado depois que o empresário de Nova York começou sua campanha pela Casa Branca.

Mas Trump, que começou o “Aprendiz” em 2004, manteve um crédito de produtor executivo, que normalmente envolve pagamento, apesar de ter sido eleito presidente dos EUA em novembro.

“The New Celebrity Apprentice” é exibido na NBC.

Fonte: Auto Esporte

